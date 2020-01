Josef Nierling Porsche Consulting le imprese raccolgono la sfida che viene da Dsvos

(Davos 21 gennaio 2020) – Davos, 21 gennaio 2020 – “Le sfide che pongono i cambiamenti climatici diverranno una grande opportunità per promuovere modelli di economia circolare, permettendo di avviare una nuova fase di crescita e sviluppo dell’umanità. Questo cambiamento – richiesto a più voci sia dal mondo politico sia dalla comunità internazionale, grazie anche alla spinta di Greta Thunberg – vedrà il mondo delle imprese a fianco dei governi e delle organizzazioni internazionali nel trovare un nuovo approccio al business che parta dalla sostenibilità economica e sociale per costruire una nuova proposizione di valore”.

È questo il commento di Josef Nierling, Ceo Porsche Consulting Italia, società di consulenza strategica del gruppo Porsche, presente a Davos ai lavori del Future/io institute con l’obiettivo di promuovere azioni concrete di prospettiva europea per la costruzione di un futuro desiderabile.

“Tradurre questo impegno in risultati concreti richiede un nuovo modello di economia, di organizzazione aziendale e di lavoro. Ci sono già esempiu’ positivi di tutto questo, penso alla conversione del settore energetico europeo che stiamo supportando, a modelli di agricoltura sostenibile come le vertical farm o a nuovi concetti di mobilità urbana. Le imprese, a fianco delle istituzioni, possono giocare un ruolo fondamentale nella creazione di un futuro migliore: grazie a nuovi modelli economici abilitati dalle tecnologie e’ possibile mettere al sicuro il futuro dell’ambiente in un pianeta che nel 2050 toccherà quota 10 miliardi di abitanti” aggiunge Nierling.

Porsche Consulting GmbH e’ un’affiliata della casa automobilistica Dr.-Ing. h.c. F. Porsche AG di Stoccarda. Fondata nel 1994 a seguito del grande successo ottenuto con la ristrutturazione della Casa Madre Porsche, agisce a livello internazionale attraverso i suoi 4 uffici tedeschi e le sue 5 sedi di Milano, San Paolo, Atlanta, Belmont (Silicon Valley) e Shanghai. Gli esperti di Porsche Consulting supportano con la loro consulenza la trasformazione strategica, l’innovazione, l’efficienza dell’organizzazione e la sostenibilità di medie e grandi imprese di diversi settori, tra i quali quelli della mobilità, dei beni e servizi industriali, dei beni di consumo e dei servizi finanziari.

