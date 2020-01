Wanbao acc: provincia belluno, a disposizione per salvaguardare posti di lavoro

Belluno, 17 gen. (Adnkronos) – “L’obiettivo per il nostro territorio è la salvaguardia della tenuta occupazionale. Ci stiamo impegnando per quanto possibile per risolvere le crisi occupazionali che riguardano la nostra provincia”. Così il presidente della Provincia Roberto Padrin, dopo il confronto al Mise sul caso Acc Wanbao.

“Da quanto mi riportano da Roma, ci sono aperture interessanti – afferma il presidente Padrin -. L’azienda è intenzionata ad avviare la procedura di amministrazione straordinaria e i mercati sembrano ben disposti verso lo stabilimento zumellese, anche con proposte di nuove commesse. È presto per tirare un sospiro di sollievo e l’attenzione rimane altissima, ma le condizioni paiono migliori rispetto a qualche tempo fa”.

Il presidente Padrin è attivo anche sull’altra crisi aziendale in corso, quella di Safilo: “Sono quotidianamente in contatto con l’amministratore delegato Trocchia e con i sindacati – continua Roberto Padrin -. Sono a disposizione per qualsiasi intervento che possa essere necessario a salvaguardare la tenuta occupazionale del nostro territorio. Non possiamo permettere che le difficoltà di alcune aziende vengano scaricate sui lavoratori, creando crisi sociali. Da parte mia e della Provincia l’impegno è massimo”.

