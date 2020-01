PUBBLICI ESERCIZI: incontro di presentazione App NIBOL

Martedì 21 gennaio alle ore 15.00 presso la sede della Confesercenti di Padova in via Savelli, 8 si terrà l’incontro di presentazione della APP NIBOL, un nuovo strumento che permette di connette i pubblici esercizi a professionisti in cerca di una postazione di lavoro.

L’Applicazione può essere un veicolo per diventare un bar multiservizi e aumentare l’afflusso di clientela e quindi il business imprenditoriale.

Se hai un bar o un locale e vuoi saperne di più non perdere questo incontro . Abbiamo solo 10 posti!

Info: [email protected] – 049.8174603 – Giacomo Pessa cell. 348.9861122

(Confesercenti Veneto Centrale)