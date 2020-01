Wanbao- acc: belluno, confronto al mise con prospettive di rilancio (2)

(Adnkronos) – In ragione dell’urgenza derivante dalla situazione contingente, la società ha dato la propria disponibilità ad accelerare l’approvazione del bilancio 2019. Entro la fine di gennaio nella sede di Veneto Lavoro verrà convocato un tavolo, gestito dall’unità di crisi, con il sistema dei fornitori alla presenza della stessa Regione, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministro D’Incà, dei rappresentanti dell’azienda e delle associazioni datoriali.

Successivamente verrà convocato il tavolo ministeriale di confronto tra le parti presso il Ministero dello Sviluppo Economico per proseguire il lavoro congiunto avviato con le istituzioni verso la salvaguardia di un patrimonio industriale e di competenze professionali strategico per tutto il sistema industriale italiano e per il quale esistono buone prospettive di rilancio, anche alla luce della fiducia manifestata dai grandi produttori di elettrodomestici nei confronti del sito bellunese.

