Pizza: cna, in veneto il numero delle pizzerie è in costante aumento

Venezia, 17 gen. (Adnkronos) – Pizzerie in costante aumento in Veneto, ma anche in Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Secondo uno studio dell’Osservatorio Agroalimentare del Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), che analizza il triennio 2015-2018, nelle regioni del nord-est italiano la crescita degli esercizi è costante e continua. Un dato cha fa il paio con quello nazionale: tra il 2015 e il 2019 le imprese con attività di pizzeria sono cresciute da 125 mila e 300 a 127mila.Tra queste – osserva la Cna nazionale – 76.357 sono veri e propri esercizi di ristorazione, circa 40 mila sono ristoranti-pizzerie e quasi 36.300 bar-pizzerie.

La pizza preferita dagli italiani è quella tonda, tradizionale e cotta a legna nel forno a pietra. Vincono i gusti tradizionali su quelli gourmet con 8 connazionali su 10 (78,8%) che scelgono la marinara, margherita, napoletana o capricciosa. Il 75% della clientela sceglie di gustare la specialità napoletana comodamente servita al tavolo, ma cresce anche la voglia di pizza surgelata da consumare a casa: quasi 48 milioni di kg acquistati per una spesa di circa 300 milioni di euro, il 2,7% in più rispetto all’anno precedente. La fascia di prezzo non supera in un caso su due i 7 euro, ma c’è una fascia di mercato (4%) oltre la soglia dei dieci euro per impasti speciali e ingredienti ricercati (lardo di colonnata, tartufo, ecc.). Nello specifico la quasi totalità delle pizze tonde “da piatto” costa tra cinque e dieci euro.

“E’ evidente – dichiara il segretario di Cna Veneto Matteo Ribon – che per valorizzare un prodotto di eccellenza del nostro made in Italy va formata una cultura dell’arte bianca. Su questo Cna da anni in collaborazione anche con i mulini del territorio sviluppa iniziative e momenti di formazione con esperti del settore. Questo per trasmettere anche al consumatore una cultura del prodotto”.

(Adnkronos)