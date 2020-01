Sto caricando la mappa …. sede degli “Amici della Bici”

Via dei Colli, 108 – Padova

Data – 22/01/2020

sede degli "Amici della Bici"

Nome dell'Associazione: Circolo Wigwam Il Presidio

Recapito telefonico per l'evento: 3384238191

Email: [email protected]

Il Circolo Wigwam®Il Presidio A.P.S. incontra "Gli Amici della Bicicletta"

Mercoledì 22 Gennaio 2020 presso la sede degli "Amici della Bici" Via dei Colli, 108, 35143 Padova PD

"Urbanizzazione selvaggia e implicazioni sociali nella zona est di Padova a partire dagli anni '50":

"Il Circolo wigwam Il Presidio, un miracolo fragile"

Il racconto di una storia vera, di appassionata e orgogliosa difesa della natura e del territorio. La narrazione di come un gruppo di tenaci e irriducibili contadini sia impegnato nella difesa dell'ultimo residuo di campagna veneta rimasto in piena zona industriale di Padova, intorno ad una seicentesca e misteriosa casa colonica, con una operazione di "Guerriglia Gardening" : la creazione di uno splendido e fragile orto-giardino, ricco di biodiversità. Sullo sfondo, gli ultimi sprazzi di uno sviluppo economico – industriale distruttivo e rapace, che in pochi anni ha trasformato una bellissima campagna in un deserto di cemento e asfalto.

Con: Stefano Pagnin e Michele Lollo del circolo Wigwam ® Il Presidio A.P.S. Questo evento si svolge nell'ambito del progetto "CAMINando tra memoria e futuro" per Padova capitale europea del volontariato 2020.

Circolo Wigwam Il Presidio Via Gramogne 41 (PD) [email protected] tel. 3384238191

Fiab Padova Amici della Bicicletta Via dei Colli, 108, 35143 Padova PD tel : 338 181 2519

[email protected]

