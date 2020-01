Sanità: Magrini nuovo dg Aifa, le congratulazioni di Zaia

Venezia, 15 gen. (Adnkronos) – “Rivolgo i miei complimenti e un augurio di buon lavoro al dottor Nicola Magrini la cui nomina, come Regione Veneto, abbiamo sostenuto con convinzione”. Lo dice il presidente della Regione, Luca Zaia, dopo che oggi la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha dato il via libera alla proposta del Ministero della Salute per la nomina di Nicola Magrini a Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa).

“La professionalità di Magrini – aggiunge Zaia – è la garanzia che sarà fatto un ottimo lavoro in un ambito delicato e importante per la salute della gente come la farmaceutica”.

