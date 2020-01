L. elettorale: Ciambetti (Veneto), ‘referendum per scegliere chi governa’

Venezia, 15 gen. (Adnkronos) – “Ciò che è emerso con chiarezza nell’udienza presso la Corte Costituzionale è che le Regioni proponenti il Referendum elettorale hanno posto al centro della proposta il tema della governabilità: i cittadini hanno il diritto di pronunciarsi e di scegliere con il voto chi deve governarli. Questo è un referendum anti-trucchi di Palazzo, e coglie lo spirito e l’essenza della democrazia così com’è stata fissata nella Costituzione”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti a margine dell’udienza odierna presso la Consulta, chiamata a pronunciarsi sul referendum elettorale.

“Gli oppositori alla nostra proposta – continua il presidente Ciambetti – non sono riusciti a scalfire questo punto: si tratta di un risultato molto importante. In altre parole, da una parte chi vuole difendere il diritto del popolo, dall’altra chi vuole difendere l’arroganza del Palazzo. Come si esprimerà la Corte? Non lo so, spero dichiarando l’ammissibilità del Referendum, ma un risultato lo abbiamo comunque ottenuto. La relazione del giudice De Petris è stata veramente interessante e importante: lascerà un segno, come un segno lo abbiamo lasciato come Veneto nello stare dalla parte dei cittadini”.

