Rubano: Incontri su Inquinamento ambientale e salute

Il 28 gennaio 2020, l’11 e il 25 febbraio 2020, l’ACVR (Associazione Coordinamento Volontariato di Rubano) e la Banca del Tempo di Rubano, in collaborazione conISDE “Medici per l’Ambiente”, organizzano tre incontri aperti a tutte le Associazioni e alla Cittadinaza, e invitano tuttia partecipare in particolare:

Martedì 28 Gennaio – all’Auditorium di Rubano, via Palù ore 20.45 Introduzione al ciclo di incontri, con il saluto del Sindaco di Rubano Presentazione del libro Inquinamento Ambientale e Salute, edito da Aboca, scritto da medici aderenti a ISDE Intervento del Prof. Gianni Tamino (biologo, del Comit. Scientifico ISDE) su : Inquinamento dei Suoli e Agricoltura Sostenibile

Martedì 11 Febbraio – presso Sala Riunioni Biblioteca di Rubano-Sarmeola, via Po 16 ore 20.45 Intervento del Dr. Vincenzo Cordiano (medico, Presidente ISDE Veneto) su : Inquinanti e Sostanze nocive nelle Acque

Martedì 25 Febbraio – presso Sala Riunioni Biblioteca di Rubano-Sarmeola, via Po 16 ore 20.45 Intervento del Dr. Vincenzo Pietrantonio (medico, Presidente ISDE Padova) su : L’aria che respiriamo