Mose: Cvn, test ok, da fine giugno possibili prove di tutto il sistema

Venezia, 14 gen. (Adnkronos) – Si è conclusa positivamente poco prima delle 13 la prova di sollevamento delle 20 paratoie del Mose alla Bocca di porto del Lido San Nicolò, la più profonda situata nel canale dove passano le navi da crociera. Le paratoie, che erano state alzate dalle 8 alle 9,30, sono state tutte regolarmente abbattute nei loro alloggiamenti. Si è trattato di una prova con mare calmo, con gli impianti di sollevamento provvisori e con un unico compressore funzionante. Per il prossimo 3 marzo è previsto un test analogo, dovrebbero quindi seguire test successivi a scadenze precise.

Da fine giugno verranno completati i collegamenti di tutte le dighe mobili e così da quella data sarà possibile attuare il test di tutto il sistema Mose alle tre dighe di porto (Chioggia, Malamocco e Lido), e prima di fine anno ‘inseguire’ le acque previste come consueto in autunno, prove che verranno comunque effettuate in tutta sicurezza.

Al test, oltre che il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, Commissario per l’emergenza acqua alta, nella control room situata nell’isola artificiale al centro del canale del Lido, ha assistito il Provveditore alle opere pubbliche del Veneto Cinzia Zincone.

