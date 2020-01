Sto caricando la mappa …. Sala Polivalente della Parrocchia di San Carlo

via Guarneri, 22 – Padova

Data – 30/01/2020

Inizio: 18:30 – Fine: 20:30

Sala Polivalente della Parrocchia di San Carlo

Nome dell’Associazione: Amici dei Popoli

Recapito telefonico per l’evento: 049600313

Email: [email protected]

Anche quest’anno Amici dei Popoli organizza un ciclo di incontri con esperti aperto a tutte le persone interessate a informazioni e strumenti per il volontariato e l’azione educativa con minori.

Il progetto Cittadinanza in Costruzione ha permesso di organizzare Strumenti per l’Intercultura – Corso formativo gratuito.



Gli incontri si terranno ogni giovedì a partire dal 23 gennaio dalle 18.30 alle 20.30 presso la parrocchia di San Carlo – via Guarnieri 22 , Padova.



✔ Giovedì 23 gennaio – Gianfranco Bonesso, antropologo ed esperto dei fenomeni migratori: Le migrazioni in Italia e nel Veneto: dati, caratteristiche e rappresentazioni Il programma completo:– Gianfranco Bonesso, antropologo ed esperto dei fenomeni migratori: Le migrazioni in Italia e nel Veneto: dati, caratteristiche e rappresentazioni ✔ Giovedì 30 gennaio – Ada Ugo Abara, presidente dell’associazione Arising Africans: Raccontare e raccontarsi. La narrazione delle nuove generazioni italiane oltre l’immigrazione ✔ Giovedì 6 febbraio – Serena Salerno, Amici dei Popoli – Responsabile Educazione Cittadinanza Globale: Bullismo e cyberbullismo: l’ottica interculturale ✔ Giovedì 13 febbraio – Vittoria Cigana, antropologa e insegnante L2: L’apprendimento dell’italiano L2: la facilitazione linguistica tra approcci e tecniche efficaci ✔ Giovedì 20 febbraio – Marta Gaboardi, assegnista di ricerca presso DPSS – Università di Padova: Dare voce attraverso le immagini: ricerca azione partecipata attraverso l’uso della fotografia ✔ Giovedì 27 febbraio – Staff di Amici dei Popoli Padova : Mettiamoci all’opera: laboratorio pratico sull’intercultura

Gli incontri si terranno il giovedì dalle 18.30 alle 20.30, presso la Parrocchia di San Carlo in via Pietro Giovanni Guarnieri 22, Padova. Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza ai/alle partecipanti presenti ad almeno 4 incontri su 6.

