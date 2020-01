SERATA D’AUTORE A PIOVE DI SACCO

Una sera con l’autore, Sandra Zagolin, di videoproiezioni e audiovisivi organizzato da Confesercenti Piove Di Sacco. L’appuntamento è MERCOLEDI’ 15 GENNAIO ore 21.00 presso l’auditorum Sala Giovanni Paolo II, via Ortazzi a Piove di Sacco.

Con l’occasione sarà distribuito il calendario di Piove è Moda 2020, realizzato da Confesercenti in collaborazione con il Comune di Piove di Sacco e Banca Patavina.

Il ricavato, lo ricordiamo, sarà devoluto all’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma.

(Confesercenti Veneto Centrale)