Premi: a Federica Pellegrini il ‘Leone del Veneto’

Venezia, 10 gen. (Adnkronos) – Sarà la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, una delle più antiche a Venezia, straordinario monumento che vide i contributi dei maggiori artisti e pittori veneziani oltre all’architetture del Codussi fino al Massari, ad ospitare domani sabato 11 gennaio a partire dalle 17 la cerimonia di premiazione del “Leone del Veneto” assegnato dal Consiglio regionale a Federica Pellegrini.

Istituito nel 1999 per onorare i cittadini veneti o di origine veneta che si sono particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, della finanza e in attività professionali, sociali e umanitarie, il premio nel corso di questa legislatura è stata assegnato solamente altre due volte, la prima nel 2016 al professor Federico Faggin, inventore del chip grazie al quale si è sviluppata la rivoluzione tecnologica del computer e poi ulteriore innovatore con la tecnologia touch che ha aperto la strada agli smart phone e tablet come oggi li conosciamo. Nel 2017 fu la volta di Ferdinando Camon “narratore e testimone della trasformazione della società veneta con la morte della cultura contadina fino allo spaesamento della post-modernità” come disse Roberto Ciambetti presidente del Consiglio regionale del Veneto nel giorno della premiazione dello scrittore padovano al Liviano.

Nel 2018 la scelta è caduta è Federica Pellegrini: “scelta quanto mai simbolica – ha commentato oggi il presidente Ciambetti – soprattutto, ma non solo, per Venezia e non solo per lo sport”. All’evento, presentato dalla giornalista Milva Andriolli, oltre al presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e al vice Bruno Pigozzo, parteciperanno la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e il sindaco di Spinea, Martina Vesnaver, oltre a una folta delegazione di amministratori pubblici provenienti da tutto il Veneto. Dopo la premiazione, ci sarà un breve intermezzo musicale con l’orchestra dei Giovani Musicisti Veneti diretti dal maestro Francesco Pavan.

