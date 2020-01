Mappa non disponibile

Giorno e Orario

Data – 03/02/2020

Inizio: 00:00 – Fine: 23:59

Nome dell’Associazione: Amici dei Popoli Padova

Recapito telefonico per l’evento: 049600313

Email: [email protected]

Sito web: www.amicideipopolipadova.it

Tipologia:

All’interno del Progetto “Cittadinanza in costruzione” finanziato dalla Regione del Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Amici dei Popoli Padova organizza e tiene dei PERCORSI EDUCATIVI GRATUITI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO sui temi della diversità del bullismo, del cyber bullismo e sull’emarginazione sociale. Si tratta di due incontri di due ore per cinque classi degli Istituti che voglioino aderire al progetto.

Da febbraio 2020 a maggio 2020.

(CSV di Padova)