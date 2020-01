PROGETTI DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: IN ARRIVO I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PROGETTI DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Coerentemente a quanto previsto, la Regione Veneto ha finalmente ufficializzato l’avvio dei due bandi più attesi da parte delle imprese venete. La volontà è finanziare iniziative riguardanti temi caldi come l’innovazione e l’internazionalizzazione.

Vediamo nel dettaglio le due misure:

VOUCHER PER L’INNOVAZIONE

Viene concesso un contributo a FONDO PERDUTO fino al 40% delle spese in servizi specialistici di consulenza e di sostegno all’INNOVAZIONE:

TECNOLOGICA

STRATEGICA

ORGANIZZATIVA

Possono presentare domanda tutte le micro, piccole e medie imprese (PMI), con sede (anche se ancora da aprire) in Veneto.

La domanda può essere presentata dal 17 febbraio 2020 al 11 marzo 2020.

Per maggiori dettagli, ecco il link alla scheda sintetica: SCHEDA MISURA 1.1.2

VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Viene concesso un contributo a FONDO PERDUTO fino al 50% delle spese in servizi specialistici per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE, nei seguenti ambiti:

A.1 PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE

B.1 PIANIFICAZIONE STRATEGICA

B.2 SUPPORTO NORMATIVO e CONTRATTUALE

C.1 AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO da parte di un Temporary Export Manager TEM

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede (anche se ancora da aprire) in Veneto e appartenenti a uno dei seguenti settori: C “Attività manifatturiere”, F “Costruzioni”, I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, J “Servizi di informazione e comunicazione”.

La domanda può essere presentata dal 24 febbraio 2020 al 19 marzo 2020.

Per maggiori dettagli, ecco il link alla scheda sintetica: SCHEDA MISURA 3.4.2

Ascom Servizi Padova s.p.a. può aiutarti a predisporre il tuo progetto di sviluppo, sia in ambito innovazione che internazionalizzazione, e a ottenere i voucher regionali!

Contattaci quanto prima per avere maggiori informazioni e per avere una valutazione di fattibilità gratuita e senza impegno: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. – tel. 049 8209792

(Ascom Padova)