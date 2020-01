Manovra: conte (anci veneto), ‘vogliamo risposte rapide’ (3)

(Adnkronos) – “Nelle prossime ore il documento sarà fatto girare fra tutti i sindaci del Veneto – conclude il presidente di Anci Veneto Mario Conte – per inglobare eventuali modifiche e aggiunte e poi lo porteremo al Governo ed anche ad Anci Nazionale. La prossima settimana sarò a Roma ed incontrerò Variati e Decaro per continuare a portare avanti le nostre istanze e le nostre richieste. Al Governo chiediamo che i Comuni e i sindaci siano messi al centro dell’agenda non solo a parole, ma con i fatti e questo vale anche per l’autonomia che rappresenta la soluzione a molti problemi. I sindaci vengono elogiati ed esaltati, ma poi sempre a noi vengono chiesti sacrifici”.

La vicepresidente Maria Rosa Pavanello ha messo l’accento anche sulla battaglia sul superamento del turnover: “su questa partita c’era grande aspettativa anche perché una priorità che Anci Veneto ha sostenuto con forza con il Governo, ma i criteri individuati rendono la vita ancora più complesso per i Comuni del Veneto assumere ed in alcuni casi sono costretti a licenziare. Sul personale la situazione è insostenibile e rende difficile l’operato quotidiano nelle amministrazioni nello svolgimento delle sue normali funzioni”.

(Adnkronos)