ITALIANO PER DONNE STRANIERE – Laboratori di lingua italiana, conoscenza del territorio, educazione civica

via Minio 19 – Padova

Data – 14/01/2020 – 16/01/2020

Inizio: 09:00 – Fine: 11:00

Casa R.O.G.

Nome dell’Associazione: Amici dei Popoli Padova

Recapito telefonico per l’evento: 049600313

Email: [email protected]

Sito web: www.amicideipopolipadova.it

All’interno del Progetto “Cittadinanza in costruzione” finanziato dalla Regione del Veneto

con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si tiene il Corso di italiano livello base A1 e A2 per donne straniere. Il percorso si svolge presso le aule di Casa ROG in via Tiziano Minio 19, il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00 seguendo il calendario scolastico. Inoltre, durante le ore di lezione, si è offerto uno spazio per i figli e le figlie delle alunne, vicino all’aula di italiano, uno spazio ricreativo e di gioco, svolto sotto la supervisione di volontari e volontarie. L’obiettivo del corso di italiano – livello A1 è l’acquisizione di competenze linguistiche corrispondenti al Livello A1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue), l’utilizzo di espressioni di uso quotidiano e frasi basilari per soddisfare bisogni concreti. Riuscire ad interagire in modo semplice, essere in grado di scrivere brevi testi e compilare dei moduli con semplici dati personali e chiedere informazioni per spostarsi con i mezzi pubblici.

(CSV di Padova)