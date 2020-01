Corso di teatro comico interculturale

Sto caricando la mappa …. Sede Vides Veneto

Riviera San Benedetto 88 – Padova

Data – 20/01/2020

Inizio: 20:00 – Fine: 21:30

Sede Vides Veneto

Nome dell’Associazione: Vides Veneto

Recapito telefonico per l’evento: 049.8730711 – 049.8730753

Email: [email protected]

#inteatronessunoèstraniero

Per chi da poco è in Italia, per chi ci è già da un po’. La formula sarà inclusiva, aperta a cittadini di tutto il mondo e di tutte le lingue.

Il corso sarà condotto da Anna Marcato e Roberto Serafini e si svolgerà il lunedì dalle 20.00 alle 21.30, a partire dal 20 gennaio fino al 25 maggio, presso la sede diVides Veneto, in Riviera S.Benedetto 88, Padova.

Il corso richiede un contributo complessivo di 40€; gratuito per soci e volontari Vides Veneto e per tutte le persone migranti.

Per info [email protected]

049.8730711 – 049.8730753

