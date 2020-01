Verona: Polizia, identificate 1300 persone durante le festività natalizie (3)

(Adnkronos) – La Polizia Ferroviaria continua costantemente a fronteggiare il fenomeno dei migranti in transito verso il Nord Europa, attività che comporta la predisposizione dei servizi specifici anche presso la zona del Quadrante Europa: proprio durante uno di questi servizi, alla vigilia dell’Epifania, è stato scoperto un clandestino nascosto in un carro merci diretto verso l’Austria.

Il Compartimento Polfer per Verona ed il Trentino Alto Adige è competente per le province di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano. L’incremento dell’attività istituzionale, nel periodo delle festività natalizie ha riguardato tutte le province di competenza. Complessivamente, gli Uffici Polfer hanno garantito 561 servizi di vigilanza alle stazioni ferroviarie, scortato 49 convogli ferroviari ed eseguito 28 pattuglie lungo la linea ferroviaria. I servizi antiborseggio sono stati 29.

