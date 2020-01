Veneto: domani a Padova incontro stampa Anci regionale

Padova, 8 gen. (Adnkronos) – Domani giovedì 9 gennaio alle ore 12, nella sede della provincia di Padova in piazza Bardella si terrà la conferenza stampa della presidenza di Anci Veneto con il presidente, Mario Conte; il vicepresidente vicario, Maria Rosa Pavanello ed i due vicepresidente Elisa Venturini ed Alessandro Bolis.

Nel corso dell’incontro sarà presentato il documento condiviso dai sindaci del Veneto sulle soluzioni per migliorare le norme, in via di approvazione, riguardanti il superamento del turnover e il fondo di solidarietà dei Comuni. Il documento, poi, sarà inviato ad Anci Nazionale, alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri competenti.

