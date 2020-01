Obiettivo raggiunto!

Al via il primo bando in attuazione della legge regionale per l’artigianato. Tre milioni di fondi per digitalizzazione e passaggio generazionale

La Giunta regionale ha approvato il primo bando in attuazione della legge regionale per l’artigianato per aiutare le imprese artigiane ad affrontare le sfide del mondo digitale e del passaggio generazionale

Il bando prevede due misure d’intervento:

Consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione per stimolare la diffusione della cultura digitale tra le imprese artigiane del territorio, aumentandone la consapevolezza sulle soluzioni e i benefici che possono contribuire alla digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali e organizzativi.

Consulenze specialistiche in materia di passaggio generazionale per accedere a percorsi di consulenza e di accompagnamento finalizzati al trasferimento aziendale nelle imprese in cui, per ragioni anagrafiche del titolare e/o l’assenza di successione aziendale, si manifesta il rischio concreto di cessazione definitiva dell’attività. Nelle attività di affiancamento aziendale è prevista anche la figura del Temporary Manager.

Il contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di voucher, è pari al 50% della spesa sostenuta per consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione, fino a un massimo di € 3.500,00, mentre sarà pari al 75% della spesa sostenuta per consulenze specialistiche in materia di passaggio generazionale, fino a un massimo di € 7.500,00.

La spesa minima è di € 1.500 in entrambe le misure.

Le imprese che porteranno positivamente a termine il percorso collegato al passaggio generazionale avranno anche la possibilità di accedere a un ulteriore contributo a fondo perduto denominato “premio per l’avviamento”, il cui importo massimo è pari a € 20.000,00.

Il bando è a procedura valutativa con procedimento a portello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le domande di contributo potranno essere presentate tramite il Sistema Informativo Unificato della Regione Veneto (SIU) in due fasi:

1° SPORTELLO:

dal 10/03/2020 caricamento domande in SIU

dal 31/03/2020 invio domande in SIU

2° SPORTELLO:

dal 02/04/2020 caricamento domande in SIU

invio domande in SIU fino alle ore 18 del 04/06/2020

Il progetto, oggetto dell’agevolazione, dovrà essere portato a termine entro il 4 maggio 2021.

Lo sportello bandi di Confartigianato Imprese Padova è a disposizione per l’assistenza e la partecipazione al bando.

Per informazioni: Confartigianato Imprese Padova, tel. 049 8206124 e 049 8206119.

(Unione Provinciale Artigiani Padova)