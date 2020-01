Sto caricando la mappa …. Centro Veneto Progetti Donna

Data – 15/01/2020

Inizio: 09:30 – Fine: 11:00

Centro Veneto Progetti Donna

Nome dell’Associazione: Centro Veneto Progetti Donna

Recapito telefonico per l’evento: 0498721277

Email: [email protected]

Il 15 gennaio 2020 alle ore 9.30 prende il via la prima edizione del laboratorio di arteterapia previsto dal progetto “Si-cura: uscire dalla violenza dopo i 65 anni” e finanziato dalla Fondazione Cariparo all’interno del bando Invecchiamento attivo.

L’arte terapia è uno strumento terapeutico che utilizza i materiali artistici per favorire l’espressione e l’integrazione dei vissuti corporei, psicologici ed emotivi.

L’arte terapia non richiede alcuna abilità o preparazione tecnica o artistica. Il laboratorio ha luogo in uno spazio protetto, in un clima accogliente, di condivisione e ascolto privo di giudizio.

Le immagini e i prodotti creativi che le partecipanti saranno invitate a produrre non hanno finalità tecniche o estetiche, ma fungono da veicolo e da contenitore per vissuti e affetti (a volte difficilmente comunicabili verbalmente) e permettono così l’acquisizione di un maggiore senso di competenza e di controllo sul piano emotivo.

“L’arte-terapia è un modo per raggiungere un certo tipo di distanza dall’esperienza corrente, non per abbandonarla ma per cambiarla, rivisitandola da un altrove”

Il laboratorio è condotto dalla dott.ssa Adelina Desiderà, operatrice del Centro antiviolenza.

Il laboratorio si terrà presso la sede di via Tripoli 3 a Padova.

La partecipazione è gratuita e ci sono 10 posti disponibili.

Per informazioni e iscrizioni 0498721277 oppure [email protected]

(CSV di Padova)