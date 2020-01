Cap affida a Vomm l’impianto di San Giuliano Milanese Ovest

Milano, 7 gen. Vomm Impianti e Processi e Gruppo Cap hanno siglato un contratto per la conduzione e la manutenzione dell’impianto di depurazione di San Giuliano Milanese Ovest: la commessa aggiudicata a Vomm, a seguito di una procedura di evidenza pubblica, ha un valore complessivo pari a circa 1,2 milioni di euro e una durata triennale.

Grazie anche a questo appalto il Gruppo Cap, che fornisce servizio ad oltre due milioni di utenti, con oltre 40 depuratori in gestione, potrà continuare a garantire l’efficienza del servizio di trattamento e smaltimento di una quota significativa dei fanghi prodotti presso i propri impianti, nel pieno rispetto dei principi di recupero di materia ed energia propri dell’economia circolare.

Caratterizzato da una superficie di oltre 30.000 m2 e una portata media di acque reflue in ingresso di 11.000 m3/die, l’impianto di depurazione di San Giuliano Milanese Ovest ospita l’impianto di essiccamento fanghi al servizio di una decina di depuratori del Gruppo CAP e la cui conduzione e manutenzione triennale è stata oggetto della procedura di gara vinta da VOMM Impianti e Processi.

Il depuratore è situato nell’angolo nordoccidentale del territorio di San Giuliano Milanese, a valle della Frazione Cologno e della Tangenziale Ovest.

Il depuratore ospita un impianto di essiccamento basato sulla Turbo Tecnologia, soluzione brevettata da Vomm ed applicabile a processi termici continui (essiccamento, concentrazione, arrostimento, pastorizzazione, desorbimento, ecc), a processi meccanici continui (granulazione, impastazione, miscelazione, cristallizzazione, rivestimento) e a processi chimici continui (formazione di sali, sintesi di saponi, etc.) su solidi, liquidi e fanghi, con significativi vantaggi termini di efficienza dell’intero processo.

Nel caso dell’Impianto di San Giuliano Milanese la Turbo Tecnologia VOMM consente vantaggi nel processo di essiccamento dei fanghi di depurazione, ottenendo un prodotto finale stabile, igienizzato, inodore e prevalentemente riutilizzato nell’industria cementiera per la produzione del clinker.

La potenzialità dell’impianto è di 12.000 t/a, il comparto di essiccamento è articolato su 1 linea e il fango disidratato, ad un tenore di secco variabile tra il 18 e il 30%, viene essiccato al 90% di secco circa. La notevole versatilità della macchina di essiccamento VOMM consente la gestione in automatico di fanghi con tenori di secco in ingresso fortemente variabili, senza mai pregiudicare la funzionalità e l’efficienza del sistema.

“La vision di Vomm è quella di sviluppare soluzioni impiantistiche personalizzate in grado di ottimizzare i cicli produttivi dei nostri clienti, nell’ottica di sviluppo di un business sostenibile nel lungo termine”, ha dichiarato Corrado Vezzani, Presidente di Vomm Impianti e Processi. “La firma del contratto con il Gruppo CAP per la conduzione e la manutenzione dell’impianto di depurazione di San Giuliano Milanese conferma la validità della Turbo Tecnologia VOMM quale soluzione di vertice nel settore ambientale”.

Questo nuovo contratto conferma la presenza più che decennale di Vomm sull’impianto di San Giuliano Milanese e segue di poche settimane l’acquisizione da parte dell’azienda di una analoga commessa per la conduzione e la manutenzione dell’impianto di depurazione di Milano San Rocco.

(Adnkronos)