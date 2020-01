Autostrade: Zaia, ‘vogliamo togliere il pedaggio sul Passante e sulla Padova-Mestre’

Venezia, 7 gen. (Adnkronos) – “Sono due anni che stiamo cercando di far passare due emendamenti a livello nazionale che ci permetterebbero di togliere il pedaggio sui tratti autostradali gestiti da Cav, (la Padova – Mestre della A4 e il Passante di Mestre), e dall’altro di fare molti investimenti”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa oggi a Venezia.

Tra gli obiettivi del progetto, ha spiegato Zaia c’e’ anche quello di “Spostare la barriera di Mestre Villabona su Dolo e poi far diventare questa societa’, che e’ tutta pubblica, meta’ del Governo e meta’ della Regione Veneto, come unico concessionario in Veneto”, ha annunciato.

(Adnkronos)