WORKSHOP PARTECIPATIVI del progetto IMPACT-Veneto

Piazza Gasparotto N. 3 – Padova

Data – 17/01/2020

Inizio: 09:30 – Fine: 17:30

Sala riunioni del Comune di Padova

Nome dell’Associazione: Università IUAV

Email: [email protected]

Sito web: http://www.unescochair-iuav.it/blog/2-progetti-2-workshop/

L’Università Iuav, capofila del progetto CapaCityMetro Italia e partner del progetto IMPACT-Veneto finanziati dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione), ha il piacere di invitare tutti gli operatori, dipendenti e volontari, a due WORKSHOP PARTECIPATIVI sulla mappatura e messa in rete dei servizi ad alta utenza di cittadini di origine immigrata, che si terranno a Padova il prossimo venerdì 17 gennaio (9,30-13,00 e 14.30-17.30) presso la nuova sala riunioni del Comune di Padova in Piazza Gasparotto N. 3.

I workshop saranno un’occasione di ritrovarsi insieme, in una fase particolarmente problematica, per riflettere e confrontarci con altri funzionari e operatori pubblici e del privato sociale che vogliono condividere esperienze, buone pratiche e progetti per affrontare al meglio le sfide quotidiane dei servizi a livello locale.

Durante il Workshop del mattino (9,30-13,00), organizzato nell’ambito di CapaCityMetro, sarà presentata la mappatura di tutti i servizi pubblici e privati presenti nella città di Padova realizzata dai ricercatori della Cattedra Unesco SSIIM e che sarà poi a disposizione gratuita di tutti i funzionari e operatori a partire dalla primavera (sia su pc che su smartphone/tablet). Questa sarà una fondamentale occasione per una prima condivisione e per completare tale mappa.

Il secondo Workshop (14,30-17,30), organizzato nell’ambito di IMPACT-Veneto, sarà dedicato alle reti (esistenti e “nel cassetto”) tra i soggetti che si occupano di inclusione socio-spaziale dei cittadini di origine immigrata. I partecipanti si suddivideranno in tavoli tematici di confronto e dibattito allo scopo di facilitare l’individuazione di complementarietà, sovrapposizioni e possibili spazi di interazione e cooperazione tra operatori e tra servizi.

Faciliteranno il lavoro di scambio, dialogo e confronto:

Mauro Ferrari, formatore e docente in Sociologia (Università Ca’ Foscari, Venezia).

Adriano Cancellieri, Lorenzo Liguoro, Giovanna Marconi e Eriselda Shkopi, Cattedra Unesco SSIIM dell’Università Iuav di Venezia

La partecipazione è gratuita. Per chi intende partecipare ad entrambi i workshop, è previsto un buffet nella pausa pranzo.

E’ richiesta la registrazione attraverso il seguente link

http://www.unescochair-iuav.it/blog/2-progetti-2-workshop/

Ai partecipanti verranno rilasciati attestati di partecipazione. Sarà richiesto il riconoscimento dei crediti per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.

(CSV di Padova)