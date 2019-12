L’Egitto di Belzoni. A Padova una mostra da non perdere

Sconti in esclusiva per i soci Confartigianato e Anap

Una mostra dedicata a una figura ancora poco conosciuta ma che va assolutamente valorizzata: Giovanni Battista Belzoni, un padovano (figlio di un artigiano) noto al mondo per le sue imprese al limite dell’impossibile ma curiosamente poco ricordato in patria.

Fino al 28 giugno 2020 al Centro Culturale San Gaetano in via Altinate a Padova.

Tutti i soci di Confartigianato e Anap possono accedere alla mostra a condizioni esclusive: sconto sul biglietto di ingresso (14 euro anziché 16 per la tariffa adulti); riduzione sulla visita guidata (75 euro anziché 120 euro) e prezzo del catalogo ridotto a 25 euro (anziché 30).

Come Associazione nelle prossime settimane organizzeremo una prima visita guidata di gruppo, quindi le persone interessate possono contattare l’Ufficio Promozione e Sviluppo d’impresa per segnalare il proprio nominativo e poi sarete ricontattati per tutte le informazioni del caso.

Di norma le visite guidate avvengono durante la settimana verso tardo pomeriggio.

Per segnalare l’interesse chiamare lo 049 8206150 o scrivere una email a: [email protected]

