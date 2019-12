Capodanno, ecco cosa faranno i leader italiani

2020

Da Conte a Salvini, i festeggiamenti della politica unita – solo per questa volta – da un tratto comune: la famiglia

Roma, 30 dic. Almeno a c’è un tratto che unisce la politica italiana. Quasi tutti i leader infatti festeggeranno in famiglia l’arrivo del nuovo anno. A partire dal presidente della Repubblica, , che domani sarà impegnato nel tradizionale discorso di fine anno e resterà a Roma. Il premier sarà con la famiglia ma il presidente del Consiglio potrebbe non trascorrere a Roma il 31 dicembre. Il presidente della Camera, , sarà nella sua Napoli con i familiari. Anche il presidente del Senato sarà con i suoi cari, in Veneto. sarà ad Assisi con la famiglia come Matteo Renzi che trascorrerà il Capodanno a Firenze.Festeggerà con i familiari anche . Niente Sardegna per che quest’anno resterà ad Arcore per trascorrere un Capodanno in famiglia nella sua storica villa San Martino. Il Cav brinderà al 2020 e mangerà il panettone con figli e nipoti. Non è escluso che all’ultimo momento possa fare un blitz in Costa Azzurra per passare qualche altro giorno di relax prima della ripresa in Provenza, nella casa della primogenita Marina a Valbonne.

Sarà invece in montagna, a Bormio, che oggi ha postato la foto con il trolley della figlia Mirta: “Bene, mi pare che in valigia ci sia tutto quello che serve”. Con Salvini nella località sciistica ci sarà anche l’ex ministro della Famiglia e poi per gli Affari europei, , amico sin dai tempi di Bruxelles, pure lui con la figlia Angelica. Cenone con brindisi in albergo.

(Adnkronos)