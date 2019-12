Valanga in Trentino travolge 4 sciatori, un morto

Ancora vittime in montagna. La valanga si è staccata a poca distanza dal rifugio Tuckett sulle Dolomiti di Brenta. Sabato una donna e due bambine hanno perso la vita in Val SenalesRoma, 29 dic. Ancora una valanga in Trentino Alto Adige. Sono quattro le persone rimaste coinvolte: c’è una vittima, a quanto riferiscono dal Soccorso Alpino. La valanga si è staccata a poca distanza dal rifugio Tuckett sulle Dolomiti di Brenta. Ieri .Una vittima anche in Svizzera. E’ deceduto durante la notte lo sci escursionista tedesco di 55 anni travolto ieri da una valanga nella regione svizzera di Lauchernalp, nel cantone del Vallese. Era stato trasportato con un elicottero all’Inselspital di Berna.

(Adnkronos)