La musica tradizionale rumena di Andra sul palco del Gran Teatro Geox

20 Dicembre 2019

Andra porta “Traditional”, lo spettacolo più atteso dai fan rumeni, il primo marzo al Gran Teatro Geox di Padova. In occasione della festa nazionale di Cluj-Napoca, un viaggio musicale nella tradizione e nella cultura rumena, con la voce di una delle cantanti più acclamante in patria: “Abbiamo ricevuto centinaia di messaggi dai rumeni stabiliti lontano dalla Romania e così abbiamo deciso di portare lo spettacolo in altrettante città in Europa nel 2020. La prima sarà Padova. Non vedo l’ora di salutare i rumeni da lì, di sentire il loro calore quando canteranno in coro con me e i miei ospiti speciali”, ha detto Andra.

Accanto all’artista, musicisti che rappresentano diverse regioni del paese, nonché diversi generi musicali, saliranno sul palco per sorprendere e deliziare il pubblico. Sarà un vero e proprio Super Show che unisce tutti i rumeni: tutte le generazioni, tutti i gusti. “Traditional” ha debuttato nella Palace Hall a settembre 2018, dove l’artista più amata in Romania ha offerto un regalo musicale con momenti unici in occasione del Centenario della Grande Unione. Insieme ai suoi ospiti, Andra è riuscita a suscitare applausi dalla prima canzone. La Advahov Brothers Orchestra accompagna l’artista con 40 musicisti, riuscendo a creare un’atmosfera emotiva durante le danze, ma anche vivace nelle parti cantate. Il tutto è completato da una serie di ballerini che indossano diversi modelli di costumi popolari, in modo che la tradizione rumena sia rappresentata nel miglior modo possibile. La produzione raggiunge i più alti standard di spettacoli musicali internazionali.