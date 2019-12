Veneto: Gdf, disabili accolti dai finanzieri del Comando regionale

Venezia, 20 dic. (Adnkronos) – Finanzieri per un giorno. Questa l’emozionante esperienza vissuta giorno 19 dicembre 2019 da un gruppo di ragazzi diversamente abili del progetto “Abilmente” del Centro di formazione professionale Engim di Thiene, ospiti presso il palazzo Corner-Mocenigo, sede del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, in Campo San Polo a Venezia. Accompagnati dagli educatori, i ragazzi sono stati accolti dal Comandante Regionale Veneto della Guardia di Finanza, Gen. D. Giovanni Mainolfi, ed hanno trascorso dei momenti speciali ed emozionanti con alcuni finanzieri in servizio presso la caserma.

L’iniziativa, nata per far vivere un percorso di attività all’insegna dei principi di legalità e solidarietà, è finalizzata a rafforzare la fiducia nelle istituzioni e nell’operato delle forze di polizia, nonché il rispetto delle regole per la civile convivenza. Il progetto “Abilmente”, proposto dall’associazione Engim di Thiene, è dedicato ai ragazzi con disabilità che, una volta concluso il loro percorso formativo, attendono di essere inseriti nel mondo del lavoro.

I 10 ragazzi in visita hanno avuto la possibilità di ammirare la mostra dei presepi allestita in caserma nell’ambito della rassegna “I Presepi nella Terra dei Tiepolo”: una trentina di opere di particolare pregio artistico, appartenenti a militari della Guardia di Finanza e a privati che le espongono in questa occasione, oltre alle tradizionali composizioni di artisti veneti, raffinati diorami e presepi napoletani. La mostra, impreziosita da uno specifico spazio espositivo dedicato ai giocattoli del passato appartenenti ad un militare del Corpo che ne è appassionato collezionista, rimarrà liberamente aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio 2020.

(Adnkronos)