Maltempo: Veneto, vento forte in quota e sulle coste, rovesci sulle Prealpi

Venti forti con rinforzi di scirocco, sono previsti in Veneto sui rilievi, sulla costa e la pianura limitrofa tra la serata di oggi e domani mattina. In riferimento alla situazione meteo attesa, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di "Attenzione" per vento forte sulle zone montane e costiere della regione.

La fase di tempo perturbato che è iniziata oggi interesserà il Veneto fino alla mattina di domani con precipitazioni persistenti sulle zone centro-settentrionali, a tratti forti, in particolare sulle Prealpi e le aree limitrofe. In montagna è previsto anche un abbassamento del limite delle nevicate intorno ai 1300/1400m di altitudine.

Nella giornata di domani (sabato 21 dicembre) ci saranno schiarite con un probabile nuovo aumento di nuvolosità in serata che potrà protrarsi fino alla mattinata di domenica insieme a piogge anche diffuse. In quest’ultima giornata, sulla pianura orientale, saranno possibili anche nebbie dopo il tramonto. Il Centro funzionale ha emesso, inoltre, un avviso di criticità idrogeologica, dichiarando il livello di “Attenzione”, solo per il bacino Piave Pedemontano.

