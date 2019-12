Kenny Random sceglie il Gran Teatro Geox per la sua opera di Natale

20 Dicembre 2019

Un risveglio artistico, quello di qualche giorno fa, per il Gran Teatro Geox di Padova. Emozionante è stata la sorpresa di poter accogliere, sul muro esterno alla struttura, un nuovo dono alla città da parte del famoso artista Kenny Random: “Quando lo abbiamo scoperto – scrivono dalla pagina Facebook del teatro – ci siamo emozionati. Abbiamo atteso qualche giorno, finchè la notizia non è ormai trapelata. Kenny Random ha scelto il Gran Teatro Geox come location per la sua ultima opera: luminosa, tenera, calda, un bel regalo per la città di Padova. Ora è davvero Natale”.

Un muro nero, base perfetta per un graffito inusuale da parte di Kenny, che è solito utilizzare colorazioni scure su basi chiare. Per questo Natale invece è la luce dell’albero a illuminare la speranza e la curiosità di una bambina, accompagnata da un gatto, elemento spesso presente nelle opere dell’artista.

Già dalla fine degli anni ’80 l’attività di Kenny Random è nota a tutti i padovani. L’artista, famoso ormai in tutto il mondo – tanto che il magnate russo Roman Abramovic ha voluto acquistare una sua opera – ha sempre espresso un forte legame con la propria città. Del dicembre 2012 i cittadini ricordano l’iniziativa The Gift, quando tramite i propri social disseminò per la città 32 opere fornendo indizi per il ritrovamento, permettendo a chiunque le trovasse di diventarne il legittimo proprietario. Nel dicembre 2013 replica con The Gift 2, lasciando in vari giorni e in vari luoghi della città 23 medaglioni numerati corrispondenti ad altrettante opere da distribuire in dono. A dicembre 2019 è arrivato l’ultimo suo regalo, in un luogo simbolo che dopo dieci anni di attività è divenuto crocevia di arti e cultura.

