Ricerca: Donazzan, ‘il Veneto ha finanziato 14 progetti per attrarre giovani talenti’ (2)

(Adnkronos) – Oltre ai primati ‘made in Italy’ nel manifatturiero, nell’agroalimentare e in alcune nicchie specifiche di ricerca e di alta tecnologia, Donazzan ha ricordato che “L’Italia è la nazione con la più alta densità di bellezze al mondo e il nostro territorio ha straordinarie capacità di competere”. “Bisogna però investire nel capitale umano, come da anni sta facendo la Regione del Veneto””, ha avvertito.

“I 14 progetti finanziati – ha concluso – hanno dimostrato di poter contribuire a far crescere il nostro territorio, in termini di relazioni, di capacità di dialogo con il mondo esterno, e di coinvolgimento delle Università, il luogo per eccellenza dove si sfornano i nostri cervelli. Questa edizione del programma “Inn Veneto” si chiude, dunque, con importanti risultati che ci stimolano a proseguire in questa direzione”.

(Adnkronos)