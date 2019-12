Serie A Bookies e tifosi schierati con la Juventus

(Roma,17 dicembre 2019) – I bianconeri favoriti dai bookies (1,52) e dai tifosi, puntano a sfatare il tabù del Ferraris contro la Sampdoria, che viene dalla vittoria nel derby della Lanterna

Roma, 17 dicembre 2019 –Sampdoria e Juventus apriranno la 17esima giornata del campionato di Serie A, sfida in programma mercoledì tra le mura del Ferraris. La squadra di casa, galvanizzata dalla vittoria nel derby con il Genoa, vuole conquistare altri punti in ottica salvezza. Dall’altra parte la Juventus, ha ripreso l’Inter in vetta nello scorso turno e scenderà in campo agguerrita per confermare il primo posto. Nonostante il fattore casalingo e la recente vittoria nel derby della lanterna, i bookies di Planetwin365 prevedono un successo della squadra ospite (1,52). Meno probabile il trionfo dei blucerchiati (6,45) o l’ipotesi pareggio (4,20). Lo stesso segnale arriva anche dai tifosi: il 63% assegna i tre punti alla Juventus, il 14% ha fiducia nella squadra di Ranieri, mentre il restante 23% crede nel pareggio. Quella di Marassi però, e’ una sfida che ai bianconeri evoca brutti ricordi: negli ultimi due anni infatti ha sempre prevalso la Samp.

La Vecchia Signora deve vincere per mantenere il primo posto in classifica e cercare di distanziare la squadra di Conte, che giocherà con il Genoa nel weekend. Quello di mercoledì non sarà l’ultimo incontro della settimana: domenica i bianconeri contenderanno la Supercoppa alla Lazio e anche lì dovranno dare il meglio per vincere il trofeo ed avere la rivincita sui biancocelesti che li hanno sconfitti in campionato.

Il match di mercoledì sarà quindi fondamentale per gli uomini di Sarri per chiudere in testa prima della pausa natalizia e, secondo Planetwin365, il primo tempo sarà quello più incerto: i primi 45’ di gioco potrebbero finire nelle mani dei bianconeri (2,04), o concludersi in pareggio (2,34). Il secondo tempo invece non lascia alcun dubbio, e segna la Juve come squadra vincente (1,88).

