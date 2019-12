Qualità vita: zaia, ‘veneto ai primi posti grazie a coesione sociale’

Venezia, 16 dic. (Adnkronos) – “A dispetto di prefiche e cassandre, la società veneta, fatta di tanti cittadini che credono nella solidarietà e nella partecipazione attiva. di tanti amministratori e di bravi sindaci – che al di là del colore politico, hanno in testa i valori del buon vivere, della coesione civile e del rispetto – è sempre in testa per qualità della vita. Siamo una società che conosce la solidarietà per i più fragili, come dimostrano le statistiche che evidenziano che un veneto su 5 fa volontariato”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta lo scenario tracciato dal rapporto 2019 sulla qualità della vita in Italia, pubblicato oggi da Il Sole 24 ore.

Nella graduatoria finale delle 107 province italiane, il Veneto vede Verona, Treviso e Venezia tra le prime dieci (e tutte in deciso miglioramento rispetto allo scorso anno), seguite da Vicenza all’11° posto. Più distanziata Padova, al 23° posto, ma anch’essa in recupero di 10 punti rispetto allo scorso anno.

“Si tratta di una valutazione complessiva – prosegue Zaia – fatta non solo di Pil ma di benessere a 360 gradi, dalla salute all’ambiente, dalla cultura alla mobilità, dalla sicurezza al lavoro, alla giustizia. La media complessiva degli indicatori di ‘qualità’ del buon vivere ci vede al terzo posto, alle spalle di due regioni autonome Val d’Aosta e Trentino Alto Adige, che vivono contesti storico-geografici e amministrativi incomparabili con i nostri”.

