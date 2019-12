Sto caricando la mappa …. Duomo di Piove di Sacco

Via Stamperia – Piove di Sacco

Data – 20/12/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 23:00

Duomo di Piove di Sacco

Nome dell'Associazione: Summertime Choir

Recapito telefonico per l'evento: 349.3550194

Email: [email protected]

Dal 1991 il Summertime Choir ospita passeggeri sul Treno dell’energia e non accenna a fermarsi: quest’anno, dopo oltre 29 anni di attività, torneremo al Duomo di Piove di Sacco con del sano gospel, christian rock e qualche venatura di pop e funk!

45 cantanti, 22 orchestrali, 10 ballerini, 1 band di 5 elementi. Ospiti nazionali ed internazionali, 1 grande causa: raccogliere fondi per progetti pediatrici in Etiopia e altri 8 paesi africani, insieme a Medici con l’Africa Cuamm e Associazione Nuova Famiglia.

Il Summertime Choir si esibisce in uno spettacolo energico e coinvolgente con un repertorio che si è evoluto nel tempo: dal gospel al christian rock, passando per i grandi successi pop rivisitati ed alcune venature funk, arricchendo lo spettacolo con brani di composizione propria. I numerosi ospiti nazionali ed internazionali sono accompagnati da un corpo di ballo d’eccezione, il tutto arricchito da un’orchestra d’archi di primaria importanza.

Lo scopo degli eventi Summertime è sempre legato alla raccolta fondi per importanti progetti benefici: negli anni abbiamo donato il ricavato dei nostri concerti ad associazioni onlus del territorio (importante è stata la collaborazione con Nuova Famiglia, ma anche Cuamm, Città della Speranza, Hospice Pediatrico di Padova, IOV, AISMME, AVO, Croce Verde, Banca degli occhi, ecc.), con un crescente successo di pubblico. Grazie al successo degli anni scorsi, abbiamo finanziato con questo evento la costruzione della clinica neonatale di Getche, il mantenimento del reparto pediatrico di Attat, la costruzione di una casa d’accoglienza per neomamme a Dakuna e il sostegno economico di nove famiglie di Bovolenta (PD) duramente colpite dall’alluvione del Veneto, e contribuito alla cura e prevenzione della malnutrizione in Africa, oltre all’accesso al parto sicuro in zone dell’Africa subsahariana, ed altre iniziative sociali in Italia e all’estero.

(CSV di Padova)