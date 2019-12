Parte il concorso Music 4 the Next Generation

Come sarebbe L’Estate, celebre brano di Vivaldi, se il Prete rosso avesse potuto usare la chitarra elettrica? O come sarebbe oggi l’Ouverture da Le Nozze di Figaro se Mozart avesse conosciuto il sassofono? Sono domande con cui potranno confrontarsi i giovani partecipanti al concorso Music 4 the Next Generation.

Un contest dedicato alla promozione della cultura musicale, realizzato grazie alla collaborazione tra quattro fondazioni di origine bancaria, tra cui la nostra: Fondazione Caritro, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cariverona e Fondazione Cariparo.

Classica o contemporanea? Entrambe

Il concorso promuove l’interpretazione della tradizione musicale classica alla luce delle sensibilità contemporanee.

L’obiettivo del contest è colmare la distanza tra generazioni, pubblici e mondi musicali diversi.

I partecipanti – gruppi musicali o band – dovranno reinterpretare uno o più brani classici, tra quelli indicati nel regolamento.

Sono ammessi al concorso gruppi o band formati da un minimo di due componenti, senza limiti di genere musicale. La maggior parte dei componenti del gruppo/band dovrà essere residente o domiciliata in Friuli-Venezia Giulia, Marche, Trentino-Alto Adige, Veneto o nella provincia di Mantova.