Imprese: zaia, ‘rilancio maschio gaspardo è il più bel regalo di natale’ (2)

Grazie al coinvolgimento delle finanziarie regionali Veneto Sviluppo e Friulia e di Finest, la finanziaria del Nordest per l'internazionalizzazione d'impressa, entrate nel capitale del gruppo Maschio Gaspardo con 20 milioni di euro, è stato possibile rafforzare la situazione patrimoniale dell'azienda e ristrutturare il debito con le banche creditrici finanziando la realizzazione del piano Industriale 2019-2022 che prevede il consolidamento del Gruppo nei mercati di Cina, Giappone, Sud-Est Asiatico e Nord America; lo sviluppo in mercati in cui la presenza è tuttora marginale (in particolare Africa e Sudamerica) e la continua ricerca di prodotti tecnologicamente all'avanguardia.

In particolare, Veneto Sviluppo ha fatto il proprio ingresso nel capitale sociale della Maschio Gaspardo S.p.A con 10 milioni di Euro, di cui 8 milioni attraverso sottoscrizione di un aumento di capitale e 2 milioni di euro in acquisto quote da Maschio Holding Spa., holding della famiglia Maschio. Friulia, la finanziaria del Friui Venezia Giulia dove ha sede lo storico stabilimento Gaspardo di Morsano al Tagliamento, ha incrementato la propria partecipazione in Maschio Gaspardo Spa., con un intervento di 5 milioni di Euro mentre Finest, anch’essa con un intervento di 5 milioni di Euro è diventata titolare di una quota di capitale sociale della controllata rumena Maschio Gaspardo Romania. In seguito al perfezionamento dell’Operazione, Veneto Sviluppo detiene una quota di Maschio Gaspardo S.p.A. del 17% circa mentre le restanti quote appartengono a Maschio Holding S.p.A. (64%) e a Friulia (19%).

“Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza”, ha avvertito l’amministratore delegato del gruppo, Luigi De Puppi, che ha ringraziato la ‘lungimiranza della politica’ per aver reso possibile un obiettivo che solo fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile. “Si riparte da ottime basi, dal gran lavoro fatto dalla proprietà, dal management e dei dipendenti, con un’azienda che ha grandi potenzialità e il sostegno del mercato”, ha confermato il presidente di Veneto Sviluppo, Fabrizio Spagna, augurandosi di poter festeggiare l’ingresso in borsa della Maschio-Gaspardo tra qualche anno.

