Padova: Codacons, ucciso dai Rottweiler, ennesima tragedia in Italia

Padova, 12 dic. (Adnkronos) – Ennesima tragedia in Italia provocata da cani pericolosi, che dimostra come la questione debba essere affrontata una volta per tutte. Lo afferma il Codacons, dopo l’ultimo grave episodio registrato a Pozzonuovo (Padova) dove un uomo è morto per le ferite provocate dai due cani rottweiler.

“Al di là del caso specifico e delle dinamiche che hanno causato l’aggressione, è indubbio che esistano razze di cani potenzialmente pericolose per l’uomo – afferma il Codacons – Indipendentemente dall’educazione che si dà al proprio animale, è universalmente riconosciuto che esistono razze, come i pitbull o i rottweiler, che per le loro caratteristiche (potenza, robustezza, dentatura) possono provocare ferite letali in caso di morsicatura. Per tale motivo – prosegue l’associazione – chiediamo da tempo un patentino obbligatorio per chi possiede cani particolarmente potenti e potenzialmente pericolosi”.

“Il morso di un volpino, infatti, non causa certo le stesse ferite del morso di un rottweiler o di un pitbull. L’ aver eliminato la lista delle 17 razze di cani a rischio introdotte dall’ex Ministro Sirchia ha di fatto cancellato qualsiasi obbligo per i loro proprietari, con conseguenze negative sul fronte della sicurezza, e ha portato ad un aumento di morsicature e attacchi, al punto che in Italia si registrano ogni anno 70mila casi di aggressioni all’uomo da parte di cani”, conclude il Codacons.

