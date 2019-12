Petrarca Rugby: 14-15 DICEMBRE DOVE GIOCANO LE SQUADRE PETRARCHINE

SABATO 14 DICEMBRE

COPPA ITALIA – Semifinale di ritorno

FIAMME ORO vs ARGOS PETRARCA

Ore 14.30 Caserma Gelsomini, Via Portuense 1680, Roma

UNDER 18 Girone Regionale

SUDTIROLO RUGBY vs RUGBY PETRARCA/2

Ore 18.30 Stadio Europa, Via Resia 3, Bolzano

DOMENICA 15 DICEMBRE

SERIE A

RUGBY PETRARCA vs VALSUGANA RUGBY PADOVA

Ore 14.30 Argos Arena, Impianti Memo Geremia

UNDER 18 Girone Elite

RUGBY PETRARCA/1 vs MOGLIANO RUGBY 1969

Ore 12.30 Impianti Memo Geremia

SETTORE GIOVANILE

SABATO 14 DICEMBRE

UNDER 14

Ore 17.00 VENEZIA RUGBY vs PETRARCA RUGBY JR/1

Ore 18.00 SAN MARCO RUGBY VE MESTRE vs PETRARCA RUGBY JR/2

Campo Comunale, Via Monte Cervino,Favaro Veneto

CASTELLANA RUGBY vs PETRARCA RUGBY JR/3

Ore 17.00 Campo Dario Candiotto, Via Malvolta 57, Castelfranco Veneto

DOMENICA 15 DICEMBRE

UNDER 16

RUGBY CONEGLIANO vs PETRARCA RUGBY JR/1

Ore 11.00 Stadio del Rugby Daminato, Viale dello Sport 3, Conegliano

PETRARCA RUGBY JR/2 vs RUGBY VICENZA/2

Ore 10.00 Impianti Memo Geremia

MINIRUGBY UNDER 6-8-10-12

6° TORNEO DI SANTA LUCIA

Ore 9.30 Payanini Center, Via San Marco 114, Verona

MINIRUGBY UNDER 6-8-10-12

Raggruppamento Junior Rugby Piazzola

Ore 10.00 Campo Comunale, via Carturo 13a, Piazzola s/Brenta

L’articolo 14-15 DICEMBRE DOVE GIOCANO LE SQUADRE PETRARCHINE sembra essere il primo su Argos Petrarca Rugby.