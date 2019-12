Salvini-Gualtieri, a gennaio sfida tv

Il leader della Lega: “Ci confrontiamo sugli asili gratis per tutti dal primo gennaio”

Roma, 8 dic. torna all’attacco sulla manovra. Da parte del ministro Gualtieri “è tutto un rinvio: accadrà a giugno, luglio, agosto, settembre. L’unica cosa che accadrà dal primo gennaio, gli asili nido gratis a tutti i bimbi, ma è palesemente una fesseria priva di fondamento. Ci saranno alcune migliaia che lo potranno fare. Ma ci troviamo il primo gennaio e vediamo se è stata una bufala, una balla spaziale” ha detto il leader della Lega a ‘Mezz’ora in più’.

Poi, a Lucia Annunziata che gli riportava la disponibilità del ministro dell’Economia per un confronto in tv, Salvini ha risposto: “Molto volentieri”. “Appuntamento al 12 gennaio”, ha detto allora Annunziata. “Ci confrontiamo sugli asili gratis per tutti dal primo gennaio”, ha aggiunto il leader del Carroccio.

(Adnkronos)