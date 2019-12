Quadarella brilla ancora oro nei 400 sl

Nuoto



Glasgow, 8 dic. Primo oro di giornata e . Simona Quadarella si è imposta nei 400 stile libero scendendo sotto i 4 minuti, chiudendo in 3:59.75 davanti alla tedesca Isabel Marie Gose, argento in 4.00.01, e alla ungherese Ajna Kesely bronzo in 4.00.04. Chiude in ottava posizione l’altra azzurra Martina Rita Caramignoli.

“Grande Simona Quadarella! Altro spettacolo a Glasgow2019. Altro oro per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta. Roma è sempre più orgogliosa di te” ha scritto su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

(Adnkronos)