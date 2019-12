Venezia: Brugnaro, voucher di 200 euro agli studenti per incentivare uso mezzi pubblici

Venezia, 6 dic. (Adnkronos) – Il Consiglio metropolitano, riunitosi oggi a Ca’ Corner, ha approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2020 e al Dup (documento unico di programmazione) per gli investimenti legati al triennio 2020-2022. Il documento permette di verificare la solidità ormai raggiunta dei dati finanziari dell’ente. L’equilibrio strutturale che nel triennio 2015-2017 veniva raggiunto a fatica, dal 2019, invece, non solo si consolida ma consente di destinare, nel 2020, ben 8 mln di entrate correnti a spese di investimento.

“Abbiamo gettato le basi di una Città metropolitana dove tutti sono utili e le scelte sono condivise – ha spiegato il Sindaco metropolitano Brugnaro -. Assieme ai sindaci ai consiglieri metropolitani abbiamo compiuto delle scelte strategiche ben precise finanziando, di fatto, con il Bando periferie le Ferrovie dello stato e importanti infrastrutture per i singoli comuni. Abbiamo scelto questa strada, di investire nella periferia che non è qualcosa di cui dobbiamo vergognarsi ma è dove la gente vive e tocca con mano i risultati e i miglioramenti dei servizi. Il futuro è credere in una grande Città metropolitana senza negare la specialità della città di Venezia”.

Nel bilancio compare, poi, un mln euro per finanziare il progetto di assegnare, con l’anno scolastico 2020/2021, un voucher di 200 euro a tutti gli studenti dell’ultimo anno delle superiori per l’acquisto di un abbonamento annuale sui mezzi del trasporto pubblico locale: una scelta dettata dal fatto di voler ridurre l’utilizzo dei mezzi propri da parte di potenziali neopatentati e che si inserisce in una campagna educativa all’uso dei mezzi pubblici e del rispetto dell’ambiente e l’uso di mobilità sostenibile. Il progetto coinvolgerà circa 6 mila studenti dell’area metropolitana di Venezia.

