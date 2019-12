Europei vasca corta

Ai campionati europei in vasca corta di Glasgow l’azzurra tocca in 2’01″45 precedendo l’ucraina Zevina e l’olandese Toussaint

Glasgow, 6 dic. – Margherita Panziera vince la medaglia d’oro nei 200 dorso ai campionati europei in vasca corta di . L’azzurra tocca in 2’01″45 precedendo l’ucraina Daryna Zevina (2’02″25) e l’olandese Kira Toussaint (2’03″04).

(Adnkronos)