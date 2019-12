Esteban Cambiasso Giancarlo Padovan e Gruppo Danone tra i premiati della serata

(Milano, 6 dicembre 2019) – Sport, luxury e innovazione sono stati i focus della cerimonia dei Le Fonti Awards®

Milano, 6 dicembre 2019 – Grande successo per la serata dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso giovedì 5 dicembre a Palazzo Mezzanotte. Innovazione e leadership hanno fatto da filo conduttore dei convegni e delle cerimonie di premiazione del 2019. Questo Galà ha rappresentato la sintesi delle categorie premiate durante l’anno.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento.

Durante la cerimonia, condotta da Manuela Donghi con la partecipazione esclusiva dell’attore e showman Germano Lanzoni, Le Fonti ha omaggiato una delle categorie più amate e seguite: lo sport. Ad essere premiati sul palco di Palazzo Mezzanotte sono stati: Esteban Cambiasso, che ha trionfato nella categoria Miglior Talent – Calcio in Tv; Giancarlo Padovan, Miglior Opinionista Sportivo, Federico Zancan, giudicato Miglior Telecronista Sportivo e Serie A – Operazione Nostalgia, Miglior Community Dedicata al Calcio.

La serata e’ quindi proseguita con la premiazione di Studi e Boutique legali e professionali:

DIRITTO SOCIETARIO

Ha meritato il titolo di Studio dell’Anno Emergente Diritto Societario Operazioni Straordinarie lo Studio Legale RLSG.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

R&G Rossi Giua Marassi & Associati e’ stato giudicato Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Amministrativo Contrattualistica.

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E DIRITTO SANITARIO

Stefano Gallo (GRDLex Studio Legale) ha meritato il titolo di Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Risarcimento del Danno.

Si e’ quindi proseguito ad assegnare i riconoscimenti nella categoria Banking & Finance:

Il trofeo di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Comunicazione Banking e’ andato a Cassa di Risparmio di Volterra, mentre Frontis NPL ha ritirato il premio di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione Crediti NPL.

Si e’ poi voluto omaggiare il mondo del Real Estate:

È stato assegnato a ImprendiRoma il titolo di Impresa dell’Anno Ristrutturazioni Edilizie, mentre OASI ha meritato il premio Impresa dell’Anno Settore Residenziale e Commerciale.

È stata quindi la volta del settore HR & Consulenza del lavoro:

Trionfo per Studio Cosmai, che ha guadagnato il titolo di Studio Professionale dell’Anno Consulenza del Lavoro; Ceccato Tormen & Partners, riconosciuti Studio di Consulenza dell’Anno Amministrazione e gestione del Personale e Gruppo Danone, che ha meritato la vittoria in qualità di HR Team dell’Anno Settore Alimentare.

Ha chiuso la cerimonia la premiazione delle realtà che si sono distinte in materia di Innovazione & Leadership:

Primo premiato nella categoria Panificio Cassina, che ha ritirato il trofeo Eccellenza dell’Anno Bakery. Hanno fatto seguito STEEL TECH e Terranova rispettivamente premiati come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Lavorazione Acciaio ed Eccellenza dell’Anno Ricerca & Sviluppo Strumentazione di Processo. Trionfo anche per Sharra Pagano, giudicata Eccellenza dell’Anno Fashion & Luxury Jewelry. Premio ad personam per Uberto Canaccini (CEG Elettronica industriale), che e’ stato insignito del titolo di CEO dell’Anno Sviluppo Strategico.

Le Fonti TV

Le Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV e’ una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

