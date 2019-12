Natale sulle note di OPV e Solisti Veneti

Una tradizione consolidata. Due grandi Orchestre. Quattro imperdibili concerti gratuiti per festeggiare il Natale in musica.

Torna il Natale in musica della Fondazione.

Quattro grandi concerti gratuiti – dal 18 al 21 dicembre – con due eccellenze musicali del nostro territorio (e non solo): l’Orchestra di Padova e del Veneto e I Solisti Veneti.

Ci sarai?

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

18 dicembre 2019 | Teolo (PD), Abbazia di Praglia

19 dicembre 2019 | Lendinara (RO), Abbazia di S. Maria del Pilastrello

Filippo Maria Bressan direttore

Giulia Bolcato soprano

Haendel, Concerto grosso op. 3 n. 2

Heinichen, Pastorale in la maggiore

Corelli, Concerto grosso op. 6 n. 8 “Fatto per la notte di Natale”

Haendel, Silete Venti, mottetto per soprano, oboe, archi e basso continuo

Le note dell’OPV

I SOLISTI VENETI

20 dicembre 2019 | Montegrotto Terme (PD), Duomo

21 dicembre 2019 | Fratta Polesine (RO), Chiesa dei Santi Pietro e Paolo Apostoli

Giuliano Carella direttore

Gilda Fiume soprano

Tartini, Concerto in re maggiore “Sant’Antonio” per tromba e archi

Gruber, “Stille Nacht” per soprano e archi

Bach, dalla Cantata “Jauchzet Gott in allen Landen” BWV 51

Albinoni, Concerto in re minore op. 9 n. 2 Ros.I.9.2 per oboe e archi

Anonimo, “Adeste fideles” per soprano e archi

Haendel, Dall’Oratorio “Messiah” – I know that my redeemer liveth e Rejoice per soprano e archi

Massenet, Da “Thais” – “Meditation” per violino e orchestra

Verdi, Da “Otello” Ave Maria per soprano e archi

Adam, “Cantique de Noël” per soprano e orchestra

Le note dei Solisti Veneti

(Fondazione Cariparo)