Mercatone uno: tavolo al mise, donazzan ‘massima attenzione a processo vendita’ (2)

(Adnkronos) – Al riguardo, i tre commissari hanno reso noto di aver chiesto al Ministero la proroga del proprio incarico (in scadenza il 31 dicembre), con conseguente proroga degli ammortizzatori sociali. Al tavolo ministeriale l’assessore del Veneto ha rimarcato l’esigenza di garantire massima attenzione e vigilanza da parte tuti i soggetti preposti, affinché non abbia a riproporsi, in questa fase di individuazione degli acquirenti, quanto accaduto in precedenza con l’assegnazione del gruppo Mercatone alla srl Shernon Honding.

L’assessore ha inoltre chiesto il coinvolgimento nei prossimi incontri anche degli altri soggetti interessati (e danneggiati) dalla vicenda, con particolare riguardo ai fornitori.

“In ambito regionale Mercatone Uno resta al centro dell’attenzione dell’Unità di crisi – conferma, a margine, l’assessore – attraverso la periodica convocazione del tavolo territoriale, del quale fanno parte anche i fornitori e i consumatori, oltre ai rappresentanti dei lavoratori. Il tavolo veneto ha l’obiettivo di monitorare la situazione in ambito regionale e di gestire – per quanto riguarda i lavoratori disoccupati – i processi di ricollocamento con gli strumenti di politica attiva”.



