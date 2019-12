Sette sataniche: prof. Bisetto (Gris), ‘7 o 8 in Veneto ma furto ostie va provato’ (2)

(Adnkronos) – “Ve ne sono di completamente sconosciute e sette che invece si fanno conoscere, come il Circolo Charles Manson di Bassano del Grappa, o il Movimento ‘OID’, sigla che si legge al contrario del nome di ‘Dio’ e che opera in Friuli”, o quelle dei ‘Figli delle Tenebre’ del padovano, o i ‘Topi’, ‘Tempio della gioventù veronese’ , oltre ai ‘Bambini di Satana’ con sede a Bologna, ma che ha molti adepti nel Triveneto. Non sappiamo ovviamente, se poi questi gruppi officiano vere e proprie messe nere, o meno”.

“In ogni caso, come Gris, associazione riconosciuta ufficialmente dalla Cei, facciamo opera di ricerca e prevenzione nei confronti di chi si dovesse avvicinare a queste sette sataniche, para sataniche o esoteriche, avvertendo del pericolo per giovani e meno giovani futuri adepti, e di stare in guardia”, conclude il prof. Bisetto.

