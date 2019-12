Scuola: Zaia, ‘in Veneto minor abbandono scolastico’ (2)

(Adnkronos) – “Lo scorso anno, lo ricordo, 40 studenti di terza media su 100 hanno scelto di iscriversi ad un istituto tecnico, in media circa il 10 per cento in più rispetto alla percentuale nazionale – aggiunge Zaia – Ciò non significa che in Veneto non ci siano ottimi licei, con brillanti risultati, ma che abbiamo un sistema educativo regionale maturo e consapevole che riesce ad offrire ai nostri ragazzi un ventaglio di valide opportunità formative, dagli istituti professionali di Stato ai centri di formazione professionali, ai percorsi formativi in partnership con le associazioni di categoria. Tutti percorsi costruiti ‘su misura’ per far incontrare abilità e aspettative dei giovani con le richieste di competenze delle aziende di oggi e di domani”.

“Credo che anche su questo l’esperienza del Veneto, che ogni anno da decenni investe decine di milioni di euro del proprio bilancio per i centri di formazione professionale, per favorire l’alternanza scuola-lavoro e per una rete capillare di iniziative territoriali di orientamento e accompagnamento al lavoro – conclude Zaia – possa fare scuola in Italia. In Paese che vuole crescere e guardare al futuro non può permettersi di perdere per strada la propria gioventù”.

