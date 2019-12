INCONTRO SULLA RICETTIVITÀ TURISTICA EXTRA-ALBERGHIERA

Assoturismo Confesercenti sta da tempo sostenendo l’importanza di valorizzare il settore della ricettività turistica extra-alberghiera, che si sta ormai confermando una delle scelte di soggiorno preferite dai turisti.

Al fine di approfondire il confronto su alcuni temi tra cui l’introduzione del codice identificativo regionale per le locazioni turistiche, la tutela degli operatori in regola contro i fenomeni dell’abusivismo, l’importanza della formazione per gli operatori e del fare rete con il territorio in cui si opera, abbiamo organizzato un incontro

MARTEDI’ 3 DICEMBRE ORE 14.30

presso la sede CONFESERCENTI PADOVA, SALA AUDITORIUM

VIA SAVELLI 8 PADOVA

Interveranno:

Maurizio Francescon, direttore di Confesercenti del Veneto Centrale

Pietro Stellini, responsabile del settore legislazione e governance del turismo della direzione turismo della Regione Veneto

Mauro Maggi, coordinatore nazionale Aigo Confesercenti (Associazione italiana gestori ospitalità e ricettività diffusa)

E’ gradita la conferma di partecipazione alla mail: [email protected]

(Confesercenti Veneto Centrale)